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США вивезли з Афганістану вже 12 тис. осіб, НАТО каже про 18 тисяч евакуйованих

США вивезли з Афганістану вже 12 тис. осіб, НАТО каже про 18 тисяч евакуйованих

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. З кінця липня американські військові вивезли з Афганістану 12 тисяч осіб, повідомив у четвер заступник директора Об'єднаного штабу США з регіональних операцій генерал Хенк Тейлор, якого цитує CNN, пише УНН.

Цитата:

"Відтоді, як в кінці липня міністерство оборони (США - ред.) розпочало надавати підтримку Держдепартаменту у переміщенні людей з Афганістану, приблизно 12 000 осіб були вивезені з країни", - цитує Тейлора американський телеканал CNN.

До цих 12 тисяч входять "американські громадяни, співробітники посольства США, особи, визначені Державним департаментом як отримувачі спеціальних імміграційних віз (SIV), і інші евакуйовані за погодженням з Державним департаментом", сказав Тейлор.

Деталі

До цих 12 тисяч входять 7 тисяч осіб, які були вивезені з Афганістану тільки з 14 серпня, сказав Тейлор.

Міністерство оборони "готове збільшити пропускну здатність і відповідно запланувати вильоти літаків", сказав Тейлор.

"Ми маємо намір максимально збільшити місткість кожного літака. Ми ставимо людей в пріоритет над усе, і ми зосереджені на тому, щоб робити це якомога безпечніше і терміново", - додав він.

У НАТО тим часом повідомили у коментарі для Reuters, що з неділі - відтоді, як таліби захопили столицю Афганістану - з Кабула було евакуйовано понад 18 тисяч людей.

Представник НАТО зауважив, що натовпи людей продовжували збиратися біля аеропорту у відчайдушній спробі вибратися з країни.

Що було раніше

Бойовики “Талібану” після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну.

В аеропорту Кабулу припинили літати комерційні рейси. 16 серпня в аеропорту спостерігався хаос через натовп охочих покинути країну. У зв’язку з напруженою обстановкою в аеропорту 16 серпня евакуація була тимчасово припинена, але пізніше відновилася.

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