США вывезли из Афганистана уже 12 тыс. человек, НАТО говорит о 18 тысячах эвакуированных
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. С конца июля американские военные вывезли из Афганистана 12 тысяч человек, сообщил в четверг заместитель директора Объединенного штаба США по региональных операциям генерал Хэнк Тейлор, которого цитирует CNN, пишет УНН.
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"С тех пор, как в конце июля министерство обороны (США - ред.) начало оказывать поддержку Госдепартаменту в перемещении людей из Афганистана, примерно 12 000 человек были вывезены из страны", - цитирует Тейлора американский телеканал CNN.
В эти 12 тысяч входят "американские граждане, сотрудники посольства США, лица, определенные Государственным департаментом как получатели специальных иммиграционных виз (SIV), и другие эвакуированные по согласованию с Государственным департаментом", сказал Тейлор.
Детали
В эти 12 тысяч входят 7000 человек, которые были вывезены из Афганистана только с 14 августа, сказал Тейлор.
Министерство обороны США "готово увеличить пропускную способность и соответственно планировать вылеты самолетов", сказал Тейлор.
"Мы намерены максимально увеличить вместимость каждого самолета. Мы ставим людей в приоритет превыше всего, и мы сосредоточены на том, чтобы делать это как можно безопаснее и срочно", - добавил он.
В НАТО тем временем сообщили в комментарии для Reuters, что с воскресенья - с тех пор, как талибы захватили столицу Афганистана - из Кабула были эвакуированы более 18 тысяч человек.
Представитель НАТО отметил, что толпы людей продолжали собираться возле аэропорта в отчаянной попытке выбраться из страны.
Что было ранее
Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну.
В аэропорту Кабула прекратили летать коммерческие рейсы. 16 августа в аэропорту наблюдался хаос из-за толпы желающих покинуть страну. В связи с напряженной обстановкой в аэропорту 16 августа эвакуация была временно приостановлена, но позже возобновилась.