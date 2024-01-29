Більшість українців у вільний час надають перевагу зустрічі з друзями, перегляду телевізора та соцмереж - соцопитування
Київ • УНН
Більшість українців у вільний час надають перевагу зустрічам з друзями, перегляду телевізора та соціальним мережам. Молодь більше спілкується та користується соціальними мережами, тоді як старші люди більше дивляться телевізор і читають.
Переважна більшість українців у вільний час надають перевагу зустрічі з друзями, перегляду телевізора та "сидінню" у соціальних мережах.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", передає УНН.
Деталі
За даними кількісного дослідження, зустрічі з друзями (56%), перегляд телепередач вдома (56%) та перегляд контенту в соцмережах (52%) – основні види проведення дозвілля серед респондентів досліджуваних областей України
Найчастіше зустрічаються із друзями, переглядають контент у соцмережах, слухають музику, займаються творчістю, спортом, переглядають фільми у кінотеатрах, грають у настільні та азартні ігри молодші респонденти віком від 18 до 35 років.
Старші люди (51 і старше) частіше інших переглядають телепередачі вдома, читають книги, відвідують церкву. Мешканці обласних центрів частіше проводять час із друзями, слухають музику, читають книги, займають спортом та різними хобі, ходять в кінотеатри, музеї, зоопарки.
Близько 40% опитаних у вільний час слухають музику та читають книги, займаються творчістю/хобі – 25%, займаються спортом – 25%, ходять в походи – 16%, відвідують кінотеатри – 15%, ходять до церкви – 15%, грають у настільні ігри – 13%, займають громадськими роботами, волонтерством – 11%.
Відвідують театри, музеї – 9%, зоопарки та атракціони – 7%, ходять на концерти – 6%, екскурсійні тури – 6%, відвідують фестивалі – 2%, грають у азартні ігри – 2%.
Серед контенту із соцмереж, який споживають респонденти, переважають новини (статті та відео) - 75%, кіно та серіали – 64%, музика онлайн – 57%, стрічки із фото та відео – 56%. Близько половини тих, котрі споживають інформацію із соцмереж дивляться пізнавальний й та навчальний контент або документальні сюжети (46-48%)
Більшість українців (40%) надають перевагу гумористичним шоу або розмовним інтерв’ю з відомими людьми, блогерів по телевізору. Близько чверті дивляться стендапи або виступи коміків, розважальні, чи реаліті шоу. Серед споживачів телевізійного контенту як продукт споживання переважають фільми та серіали (72%) та новини (66%).
Документальні сюжети переглядають 40%, гумористичні шоу – 35%, пізнавальний та навчальний контент – 33%, розмовні інтерв’ю з відомими людьми – 32%, розважальні та реаліті-шоу – 23%.
Нагадаємо
За даними Київського міжнародного інституту соціології, близько третини українців старше 70 років користуються інтернетом щодня, а 80% українців користуються ним щонайменше три години на день.