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Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и соцсетей - соцопрос

Киев  •  УНН

29 январь 2024, 14:08  •  11815 просмотра

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Большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и социальные сети. Молодежь больше общается и пользуется социальными сетями, тогда как старшие люди больше смотрят телевизор и читают.

Подавляющее большинство украинцев в свободное время предпочитают встречи с друзьями, просмотр телевизора и "сидение" в социальных сетях.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической группой "Рейтинг", передает УНН.

Детали

По данным количественного исследования, встречи с друзьями (56%), просмотр телепередач дома (56%) и просмотр контента в соцсетях (52%) - основные виды проведения досуга среди респондентов исследуемых областей Украины

- говорится в результатах исследования. 

Чаще всего встречаются с друзьями, просматривают контент в соцсетях, слушают музыку, занимаются творчеством, спортом, смотрят фильмы в кинотеатрах, играют в настольные и азартные игры младшие респонденты в возрасте от 18 до 35 лет.

Старшие люди (51 и старше) чаще других просматривают телепередачи дома, читают книги, посещают церковь. Жители областных центров чаще проводят время с друзьями, слушают музыку, читают книги, занимаются спортом и различными хобби, ходят в кинотеатры, музеи, зоопарки.

Около 40% опрошенных в свободное время слушают музыку и читают книги, занимаются творчеством/хобби - 25%, занимаются спортом - 25%, ходят в походы - 16%, посещают кинотеатры - 15%, ходят в церковь - 15%, играют в настольные игры - 13%, занимаются общественными работами, волонтерством - 11%.

Посещают театры, музеи - 9%, зоопарки и аттракционы - 7%, ходят на концерты - 6%, экскурсионные туры - 6%, посещают фестивали - 2%, играют в азартные игры - 2%.

Среди контента из соцсетей, который потребляют респонденты, преобладают новости (статьи и видео) - 75%, кино и сериалы - 64%, музыка онлайн - 57%, ленты с фото и видео - 56%. Около половины тех, кто потребляет информацию из соцсетей смотрят познавательный и и учебный контент или документальные сюжеты (46-48%)

- отмечается в исследовании.

Большинство украинцев (40%) предпочитают юмористические шоу или разговорные интервью с известными людьми, блогеров по телевизору. Около четверти смотрят стендапы или выступления комиков, развлекательные, или реалити шоу. Среди потребителей телевизионного контента как продукт потребления преобладают фильмы и сериалы (72%) и новости (66%).

Документальные сюжеты просматривают 40%, юмористические шоу - 35%, познавательный и обучающий контент - 33%, разговорные интервью с известными людьми - 32%, развлекательные и реалити-шоу - 23%.

Напомним,

По данным Киевского международного института социологии, около трети украинцев старше 70 лет пользуются интернетом ежедневно, а 80% украинцев пользуются им не менее трех часов в день. 

Павел Башинский

Павел Башинский

ОбществоКультура
Більшість українців у вільний час надають перевагу зустрічі з друзями, перегляду телевізора та соцмереж - соцопитування
Poll: Most Ukrainians prefer meeting friends, watching TV and social media in their free time
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