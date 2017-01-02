Більше тисячі наказів про надання землі військовим прийняли за тиждень
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. За минулий тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 тис. 121 наказ про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Про це УНН повідомляє із посиланням на УНН-Центр.
Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято у Київській — 169; Вінницькій — 143; Полтавській — 115; Хмельницькій областях — 114.
Нагадаємо, 30 грудня, міський голова Кременчука вручив ордер і ключі від квартири родині учасника АТО Євгена Саленка.