Більше тисячі наказів про надання землі військовим прийняли за тиждень

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Київ • УНН

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ВІННИЦЯ-КИЇВ. 2 січня. УНН. За минулий тиждень головними управліннями Держгеокадастру в областях прийнято 1 тис. 121 наказ про виділення земельних ділянок учасникам АТО та родинам загиблих воїнів. Про це УНН повідомляє із посиланням на УНН-Центр.

Найбільше наказів про передачу земельних ділянок із земель сільськогосподарського призначення державної власності прийнято у Київській — 169; Вінницькій — 143; Полтавській — 115; Хмельницькій областях — 114.

Нагадаємо, 30 грудня, міський голова Кременчука вручив ордер і ключі від квартири родині учасника АТО Євгена Саленка.

Українські Національні Новини

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