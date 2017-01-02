Более тысячи приказов о предоставлении земли военным приняли за неделю

ВИННИЦА-КИЕВ. 2 января. УНН. За прошедшую неделю главными управлениями Госгеокадастра в областях принято 1 тыс. 121 приказ о выделении земельных участков участникам АТО и семьям погибших воинов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на УНН-Центр.