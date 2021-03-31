Більше соціальної реклами про боротьбу з Covid-19: комітет Ради підтримав закон

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"Підтримати проект закону ... №5226 і запропонувати комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, визначеному головним з підготовки цього законопроекту, рекомендувати ВР прийняти його за основу і в цілому", - йдеться в повідомленні.

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Відповідно до закону, на період дії карантину через коронавірус засоби масової інформації - розповсюджувачі реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, зобов'язані додатково розміщувати соцрекламу про боротьбу з СОVID в Україні.

ЗМІ хочуть зобов'язати розміщувати її пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5% ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.

Нагадаємо, що на початку березня цей проект закону підтримав Кабінет міністрів. Так, МОЗ запустило інформаційний відеоролик про вакцинування від COVID-19.