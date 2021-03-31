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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 189733 просмотра

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Больше социальной рекламы о борьбе с Covid-19: комитет Рады поддержал закон

Больше социальной рекламы о борьбе с Covid-19: комитет Рады поддержал закон

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине увеличится объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предупреждение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226, сообщает УНН.

Цитата

"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, назначенным главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", - говорится в сообщении.

Детали

Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать соцрекламу о борьбе с СОVID в Украине.

СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.

Напомним, что в начале марта этот законопроект поддержал Кабинет министров. Так, Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19.

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