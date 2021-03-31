Больше социальной рекламы о борьбе с Covid-19: комитет Рады поддержал закон
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Украине увеличится объем бесплатной социальной рекламы, направленной на предупреждение возникновения и распространения COVID-19. Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации поддержал соответствующий проект закона №5226, сообщает УНН.
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"Поддержать проект закона... №5226 и предложить комитету по вопросам гуманитарной и информационной политики, назначенным главным по подготовке этого законопроекта, рекомендовать ВР принять его за основу и в целом", - говорится в сообщении.
Детали
Согласно закону, на период действия карантина из-за коронавируса средства массовой информации - распространители рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, обязаны дополнительно размещать соцрекламу о борьбе с СОVID в Украине.
СМИ хотят обязать размещать ее приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.
Напомним, что в начале марта этот законопроект поддержал Кабинет министров. Так, Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19.