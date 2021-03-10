В Україні планують пустити в ЗМІ більше соціальної реклами щодо боротьби з COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Кабінет міністрів на засіданні у середу, 10 березня, схвалив законопроект про посилення інформаційної кампанії для протидії поширенню хвороби COVID-19 - йдеться про збільшення кількості безкоштовної соціальної реклами в ЗМІ. Про це повідомив представник уряду у парламенті, народний депутат Василь Мокан у Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Зі слів Мокана, законопроектом пропонується тимчасово, на період здійснення заходів боротьби з коронавірусом, зобов'язати ЗМІ - розповсюджувачів реклами, діяльність яких повністю або частково фінансується з державного або місцевих бюджетів, додатково до обсягу соціальної реклами, визначеного частиною 4 статті 12 ЗУ "Про рекламу", розміщувати соціальну рекламу державних органів та органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, спрямовану на запобігання поширенню хвороби, пріоритетно і безкоштовно в обсязі не менше 5% ефірного часу, друкованої площі, відведених для реклами.
У пояснювальній записці до урядового законопроекту вказано, що його реалізація "не потребує додаткового фінансування з державного чи місцевого бюджетів".
Ним хочуть привернути увагу людей до проблем, пов'язаних з пандемією, змінити ставлення до заходів з попередження поширенню коронавірусу, підвищити обізнаність населення про епідситуацію щодо поширення COVID-19 у країні та світі, а також, як ним протидіють.
При цьому розробники законопроекту констатують, що через законопроект "можливі витрати розповсюджувачів реклами", однак вказують, що це короткострковий прогноз.
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield). У першій черзі вакцинації - медики та військові.
Однак, вакцинація проходить не такими швидкими темпами, як давав завдання міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
У Facebook медиками запущено флешмоб у відповідь на антивакцинальні настрої у суспільстві. Мета - показати, що щеплення – це не страшно, а життєво необхідно. До флешмобу долучився і Степанов, який також раніше публічно вакцинувався від коронавірусу.
Це стало можливим після того, як Степанов вніс зміни до Дорожньої карти вакцинації, якими дозволено використовувати можливі залишки вакцин для щеплення громадських діячів із метою популяризації імунізації проти коронавірусної хвороби.
Зокрема, публічно вакцинувалися очільник МОЗ Максим Степанов, Президент України Володимир Зеленський, головний санлікар Віктор Ляшко. Щеплення вже зробили голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко, голова Національної служби здоров’я України Андрій Віленський, деякі міські голови та голови обласних державних організацій.
Також 4 березня в прямому ефірі 10 добровольців — лікарі та відомі громадські діячі — зважилися на вакцинацію, щоб захистити своє життя і життя людей, які оточують, від коронавірусу. Ця кампанія продовжилася.
Водночас, МОЗ запустило інформаційний відеоролик про вакцинування від COVID-19.