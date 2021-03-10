В Украине планируют пустить в СМИ больше социальной рекламы по борьбе с COVID-19

Детали

По словам Мокана, законопроектом предлагается временно, на период осуществления мер борьбы с коронавирусом, обязать СМИ - распространителей рекламы, деятельность которых полностью или частично финансируется из государственного или местных бюджетов, дополнительно к объему социальной рекламы, определенного частью 4 статьи 12 ЗУ "О рекламе", размещать социальную рекламу государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объединений, направленную на предотвращение распространения болезни, приоритетно и бесплатно в объеме не менее 5% эфирного времени, печатной площади, отведенных для рекламы.

В пояснительной записке к правительственному законопроекту указано, что его реализация "не требует дополнительного финансирования из государственного или местного бюджетов".

Им хотят привлечь внимание людей к проблемам, связанным с пандемией, изменить отношение к мероприятиям по предупреждению распространения коронавируса, повысить осведомленность населения об эпидситуации по распространению COVID-19 в стране и мире, а также, как им противодействуют.

При этом разработчики законопроекта констатируют, что из-за его реализации "возможны расходы распространителей рекламы", однако указывают, что это краткосрочный прогноз.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield). В первой очереди вакцинации - медики и военные.

Однако, вакцинация проходит не такими быстрыми темпами, как давал задание министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В Facebook медиками запущен флешмоб в ответ на антивакцинальные настроения в обществе. Цель - показать, что прививка - это не страшно, а жизненно необходимо. К флешмобу присоединился и Степанов, который также ранее публично вакцинировался от коронавируса.

Это стало возможным после того, как Степанов внес изменения в Дорожную карту вакцинации, которыми разрешено использовать возможные остатки вакцин для прививок общественных деятелей с целью популяризации иммунизации против коронавирусной болезни.

В частности, публично вакцинировались глава Минздрава Максим Степанов, Президент Украины Владимир Зеленский, главный санврач Виктор Ляшко. Прививки уже сделали председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, председатель Национальной службы здоровья Украины Андрей Виленский, городские головы и председатели областных государственных организаций.

Также 4 марта в прямом эфире 10 добровольцев - врачи и известные общественные деятели - решились на вакцинацию, чтобы защитить свою жизнь и жизнь окружающих людей от коронавируса. Эта кампания продолжилась.

В то же время, Минздрав запустил информационный видеоролик о вакцинации от COVID-19.