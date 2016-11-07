Більше сотні житомирян вийшли на акцію протесту проти високих тарифів
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 7 листопада. УНН. Під стінами облдержадміністрації зібрались близько півтори сотні пенсіонеонерів із плакатами та прапорами, повідомляє кореспондент УНН.
Люди вимагають справедливого тарифоутворення та зниження цін на ліки та продукти харчування, кажуть, що у нинішніх умовах вижити просто нереально. Більшість із них живуть на мінімальну пенсію і після оплати комунальних послуг на життя пенсіонерам залишається лише кількасот гривень.
Таку акцію люди проводять у Житомирі вже втретє, на цьому вони не зупиняться, кажуть, що підуть до Києва. Розповідаючи про свої проблеми, деякі навіть не стримують сльози.
“Вимушена купувати на базарі найдешевші обрізки, бо грошей немає. Якби не діти, то взагалі б вижити не змогла”, — каже пенсіонерка Галина.
Як повідомляв УНН, 17 жовтня в обласному центрі Прикарпаття проходить мітинг проти підвищення тарифів.