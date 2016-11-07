Более сотни жителей Житомира вышли на акцию протеста против высоких тарифов
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 7 ноября. УНН. Под стенами облгосадминистрации собрались около полутора сотен пенсионеров с плакатами и флагами, сообщает корреспондент УНН.
Люди требуют справедливого тарифообразования и снижения цен на лекарства и продукты питания, говорят, что в нынешних условиях выжить просто невозможно. Большинство из них живут на минимальную пенсию и после оплаты коммунальных услуг на жизнь пенсионерам остается только несколько сотен гривен.
Такую акцию люди проводят в Житомире уже в третий раз, на этом они не остановятся, говорят, что пойдут в Киев. Рассказывая о своих проблемах, некоторые даже не сдерживают слезы.
"Вынуждена покупать на базаре дешевые обрезки, потому что денег нет. Если бы не дети, то вообще бы выжить не смогла", - говорит пенсионерка Галина.
Как сообщал УНН, 17 октября в областном центре Прикарпатья проходит митинг против повышения тарифов.