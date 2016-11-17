Більше сотні людей знову зібралися у районі готелю "Дніпро" в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Люди знову почали збиратися у районі готелю "Дніпро" поблизу Європейської площі у центрі столиці, передає УНН.
На 8:40 на місці перебуває більше сотні людей.
Нагадаємо, 15 листопада в урядовому кварталі пройшли масові акції. Крім того, під стінами НБУ також відбувся мітинг.
За даними поліції, 10 заявок надійшло на проведення масових акцій з 15 до 22 листопада у Києві. Поліція у Києві працюватиме у посиленому режимі до 22 листопада.