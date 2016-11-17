Более сотни человек снова собрались в районе гостиницы "Днепр" в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Люди снова начали собираться в районе гостиницы "Днепр" возле Европейской площади в центре столицы, передает УНН.
На 8:40 на месте находится более сотни человек.
Напомним, 15 ноября в правительственном квартале прошли массовые акции. Кроме того, под стенами НБУ также состоялся митинг.
По данным полиции, 10 заявок поступило на проведение массовых акций с 15 до 22 ноября в Киеве. Полиция в Киеве будет работать в усиленном режиме до 22 ноября.