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Більше підтримки від партнерів, Capabilities Coalition, ІТ-коаліція - Міноборони України підсумувало “Рамштайн”

Київ • УНН

 • 210454 перегляди

КИЇВ. 20 вересня. УНН. Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у 15-му засіданні у форматі Контактної групи з питань оборони України, яка відбулася 19 вересня на базі Рамштайн у Німеччині. Очільники оборонних відомств близько 50 країн обговорили подальшу військову допомогу Україні у відбитті збройної агресії з боку росії. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Цитата 

«Спільна мета всіх країн вільного світу — виграти цю війну. Навіть після дев’ятнадцяти місяців запеклих боїв українська армія залишається високомотивованою і український народ не має наміру здаватися. Нам потрібно ще більше зброї та допомоги», - Умєров закликав колег продовжувати підтримувати Україну та окреслив пріоритетні потреби України.

Деталі

В черговий раз партнери підтвердили свої зобовʼязання щодо підтримки України.

Українська делегація також ознайомила партнерів з поточною ситуацією довкола України та на тимчасово окупованих російськими військами територіях, ходом ведення операцій та бойових дій угрупованнями Сил оборони України.

Учасники Контактної групи з питань оборони України оголосили пакети безпекової допомоги. Здебільшого вони направлені на розвиток спроможностей Сил оборони щодо протиповітряної та протиракетної оборони, авіаційної підтримки, а також маневру і можливості подолання інженерних перешкод на полі бою.

Також за результатами зустрічі Україна, Естонія та Люксембург запустили ІТ-коаліцію, до якої доєдналися Бельгія, Данія, Литва та Латвія.

Ключовим результатом ІТ-коаліції має стати створення єдиної цифрової екосистеми бойового управління та управління оборонними ресурсами для Сил оборони.

Також міністри оборони домовилися започаткувати ініціативу створення Capabilities Coalition (коаліція спроможностей).

Це коаліція, головною метою якої буде підготовка Сил оборони України майбутнього. Для цього Міністерство оборони визначило п’ять кластерів, які потребуватимуть першочергової уваги: протиповітряна оборона, артилерія, авіація, ВМС та бронетехніка.

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