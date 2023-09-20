Больше поддержки от партнеров, Capabilities Coalition, ІТ-коалиция - Минобороны Украины подытожило "Рамштайн"

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Киев • УНН

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КИЕВ. 20 сентября. УНН. Министр обороны Украины Рустем Умеров принял участие в 15-м заседании в формате Контактной группы по вопросам обороны Украины, которое состоялось 19 сентября на базе Рамштайн в Германии. Руководители оборонных ведомств около 50 стран обсудили дальнейшую военную помощь Украине в отражении вооруженной агрессии со стороны России. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Цитата 

«Общая цель всех стран свободного мира — выиграть эту войну. Даже после девять’пятнадцати месяцев ожесточенных боев украинская армия остается высокомотивированной и украинский народ не намерен сдаваться. Нам нужно еще больше оружия и помощи», - Умеров призвал коллег продолжать поддерживать Украину и очертил приоритетные потребности Украины.

Детали

В очередной раз партнеры подтвердили свои обязательства по поддержке Украины.

Украинская делегация также ознакомила партнеров с текущей ситуацией вокруг Украины и на временно оккупированных российскими войсками территориях, ходом ведения операций и боевых действий группировками Сил обороны Украины.

Участники Контактной группы по вопросам обороны Украины объявили пакеты помощи по безопасности. В основном они направлены на развитие возможностей Сил обороны по противовоздушной и противоракетной обороне, авиационной поддержке, а также маневру и возможности преодоления инженерных препятствий на поле боя.

Также по результатам встречи Украина, Эстония и Люксембург запустили ИТ-коалицию, к которой присоединились Бельгия, Дания, Литва и Латвия.

Ключевым результатом ИТ-коалиции должно стать создание единой цифровой экосистемы боевого управления и управления оборонными ресурсами для Сил обороны.

Также министры обороны договорились начать инициативу создания Capabilities Coalition (коалиция возможностей).

Это коалиция, главной целью которой будет подготовка Сил обороны Украины будущего. Для этого Министерство обороны определило пять кластеров, которые потребуют первоочередного внимания: противовоздушная оборона, артиллерия, авиация, ВМС и бронетехника.

Напомним

Заседание “Рамштайн” открыл глава Пентагона Ллойд Остин.

Украинские Национальные Новости

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