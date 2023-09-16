Більше 80 світових оборонних компаній підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. 86 компаній, які займаються виробництвом озброєння, з понад 20 країн світу вже підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.
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“Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Уже 86 провідних оборонних компаній світу — а це 21 країна — підтвердили свою участь у Форумі”, — зазначив Зеленський.
Підтвердив, що, як планується, захід відбудеться вже цієї осені. Однак, поки що не уточнив конкретну дату.
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