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Більше 80 світових оборонних компаній підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій – Зеленський

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 вересня. УНН. 86 компаній, які займаються виробництвом озброєння, з понад 20 країн світу вже підтвердили свою участь у Форумі оборонних індустрій. Про це у своєму традиційному вечірньому зверненні повідомив Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Цитата

“Інтерес до Форуму дуже високий. І це повністю відображає силу й потенціал України, нашу спроможність захистити себе й допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок. Уже 86 провідних оборонних компаній світу — а це 21 країна — підтвердили свою участь у Форумі”, — зазначив Зеленський.

Підтвердив, що, як планується, захід відбудеться вже цієї осені. Однак, поки що не уточнив конкретну дату.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Три міністерства відзвітували, як готуються до великого оборонного Форуму

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