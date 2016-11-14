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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 17784 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 34679 перегляди

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Більше 50% росіян вважають свій народ винятковим - опитування

Більше 50% росіян вважають свій народ винятковим - опитування

Київ • УНН

 • 11616 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Більше половини росіян - 57% - вважають, що вони - великий народ, який має особливе значення у світовій історії, передає УНН із посиланням на дані опитування, що було опубліковано "Левада-центром".

Відповідно до даних опитування, 76% опитаних вважають Росію великою державою і бачать місію країни у збереженні цього статусу.

Порівняно з 2008 роком кількість людей, які дали таку відповідь, впало на 10 відсоткових пунктів, а число громадян, які вважають, що Росії "не потрібно претендувати на статус великої держави", навпаки, зросло на 11 пунктів - до 17%.

Відповідно до даних "Левада-центру", опитування було проведене 21 - 24 жовтя 2016 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.

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