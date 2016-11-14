Більше 50% росіян вважають свій народ винятковим - опитування
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Більше половини росіян - 57% - вважають, що вони - великий народ, який має особливе значення у світовій історії, передає УНН із посиланням на дані опитування, що було опубліковано "Левада-центром".
Відповідно до даних опитування, 76% опитаних вважають Росію великою державою і бачать місію країни у збереженні цього статусу.
Порівняно з 2008 роком кількість людей, які дали таку відповідь, впало на 10 відсоткових пунктів, а число громадян, які вважають, що Росії "не потрібно претендувати на статус великої держави", навпаки, зросло на 11 пунктів - до 17%.
Відповідно до даних "Левада-центру", опитування було проведене 21 - 24 жовтя 2016 року по репрезентативній всеросійській вибірці міського та сільського населення серед 1600 осіб у віці 18 років і старше в 137 населених пунктах 48 регіонів країни.