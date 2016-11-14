Более 50% россиян считают свой народ исключительным - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Более половины россиян - 57% - считают, что они - великий народ, который имеет особое значение в мировой истории, передает УНН со ссылкой на данные опроса, опубликован "Левада-центром".
Согласно данным опроса, 76% опрошенных считают Россию великой державой и видят миссию страны в сохранении этого статуса.
По сравнению с 2008 годом количество людей, которые дали такой ответ, упало на 10 процентных пунктов, а число граждан, которые считают, что России "не нужно претендовать на статус великой державы", напротив, выросло на 11 пунктов - до 17%.
Согласно данным "Левада-центра", опрос был проведен 21 - 24 октября 2016 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны.