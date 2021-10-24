Більше 40% вчених відчували психологічний стрес після коментарів про COVID-19 в ЗМІ або соціальних мережах

Цитата

“Понад чверть респондентів опитування Nature заявили, що завжди або зазвичай отримували коментарі від тролів або особисто піддавалися нападам після того, як розповіли в ЗМІ про COVID-19. І більше 40% повідомили, що відчували емоційний або психологічний стрес після коментарів в ЗМІ або соціальних мережах”, — говориться в повідомленні.

Деталі

У соціальних мережах відбувається багато зловживань, що постійно ставить питання про те, яку відповідальність компанії соціальних мереж несуть за те, що говориться на їхніх платформах. Серед вчених, які відповіли на опитування Nature, 63% використовували Twitter, щоб коментувати аспекти COVID-19, і близько однієї третини з них заявили, що вони “завжди” або “зазвичай” зазнавали атак на платформі.

Повідомляється, що деякі вчені, які зазнали переслідувань, розповіли, що більше не з’являються в ЗМІ для обговорення проблем COVID-19.

Доповнення

Вчені по всьому світу зазнавали образ, погроз смертю, зґвалтування і фізичною розправою за обговорення COVID-19.

З 321 вченого, 15% заявили, що їм погрожували смертю, а 22% отримували погрози фізичного або сексуального насильства в результаті їхньої участі в публічному обговоренні пандемії COVID-19. Лише 30% не зазнавали переслідувань і погроз.

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська розповіла, що автор Вірджинського протоколу лікування COVID-19, професор Пол Марік з колегами зазнає переслідувань і прямих погроз.