Более 40% ученых испытывали психологический стресс после комментариев о COVID-19 в СМИ или социальных сетях
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Более 40% ученых заявили, что испытывали эмоциональный или психологический стресс после комментариев о пандемии COVID-19 в СМИ или социальных сетях. Об э том УНН сообщает со ссылкой на журнал Nature.
Цитата
“Более четверти респондентов опроса Nature заявили, что всегда или обычно получали комментарии от троллей или лично подвергались нападениям после того, как рассказали в СМИ о COVID-19. И более 40% сообщили, что испытывали эмоциональный или психологический стресс после комментариев в СМИ или социальных сетях”, — говориться в сообщении.
Детали
В социальных сетях происходит много злоупотреблений, что постоянно ставит вопрос о том, какую ответственность компании социальных сетей несут за то, что говорится на их платформах. Среди ученых, ответивших на опрос Nature, 63% использовали Twitter, чтобы комментировать аспекты COVID-19, и около одной трети из них заявили, что они “всегда” или “обычно” подвергались атакам на платформе.
Сообщается, что некоторые ученые, которые подверглись преследованиям, рассказали, что больше не появляются в СМИ для обсуждения проблем COVID-19.
Дополнение
Ученые по всему миру подвергались оскорблениям, угрозам смертью, изнасилованием и физической расправой за обсуждение COVID-19.
Из 321 ученого, 15% заявили, что им угрожали смертью, а 22% получали угрозы физическим или сексуальным насилием в результате их участия в публичном обсуждении пандемии COVID-19. Лишь 30% не подвергались преследованиям и угрозам.
Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала, что автор Вирджинского протокола лечения COVID-19, профессор Пол Марик с коллегами подвергается преследованиям и прямым угрозам.