Цитата

“Более четверти респондентов опроса Nature заявили, что всегда или обычно получали комментарии от троллей или лично подвергались нападениям после того, как рассказали в СМИ о COVID-19. И более 40% сообщили, что испытывали эмоциональный или психологический стресс после комментариев в СМИ или социальных сетях”, — говориться в сообщении.

Детали

В социальных сетях происходит много злоупотреблений, что постоянно ставит вопрос о том, какую ответственность компании социальных сетей несут за то, что говорится на их платформах. Среди ученых, ответивших на опрос Nature, 63% использовали Twitter, чтобы комментировать аспекты COVID-19, и около одной трети из них заявили, что они “всегда” или “обычно” подвергались атакам на платформе.

Сообщается, что некоторые ученые, которые подверглись преследованиям, рассказали, что больше не появляются в СМИ для обсуждения проблем COVID-19.

Дополнение

Ученые по всему миру подвергались оскорблениям, угрозам смертью, изнасилованием и физической расправой за обсуждение COVID-19.

Из 321 ученого, 15% заявили, что им угрожали смертью, а 22% получали угрозы физическим или сексуальным насилием в результате их участия в публичном обсуждении пандемии COVID-19. Лишь 30% не подвергались преследованиям и угрозам.

Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала, что автор Вирджинского протокола лечения COVID-19, профессор Пол Марик с коллегами подвергается преследованиям и прямым угрозам.