Голубовська розповіла, що автор протоколу лікування COVID-19 зазнає переслідувань і погроз

Цитата

“Нещодавно на наше запрошення виступити з лекцією ми отримали відповідь від професора, одного з авторів Вірджинії протоколу всім вам відомого Пола Маріка про те, що він з колегами зазнає переслідувань і прямих погроз, як і багато його колег. Нагадаю, що Марік створив протокол лікування COVID-19, де фігурували гормони, ініціював з однодумцями слухання з цього приводу в Сенаті США ще в той час, коли вони не рекомендувалися міжнародними інститутами. Чим врятували величезну кількість людей у всьому світі (зараз — золотий стандарт при розвитку дихальної недостатності)”, — написала Голубовська.

Деталі

Голубовська також опублікувала переклад статті журналу Nature про погрози на адресу медиків і дослідників коронавірусу. Додамо, що протокол професора Маріка ліг і в основу українських протоколів лікування COVID-19.

Доповнення

Доктор Марік — глава відділу легеневої медицини і реанімації Медичної школи Східної Вірджинії.

З початком пандемії COVID-19 зайнявся проблемами лікування коронавірусної інфекції. У січні 2020 року утворив протокол стаціонарного лікування COVID-19. Установка отримала назву EVMS і була заснована на власному методі лікування сепсису, так званому “коктейлі Маріка”, що включає введення гідрокортизону, аскорбінової кислоти і тіаміну.

У 2020 році став засновником і очолив Альянс боротьби з COVID-19 — FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), який розробляє протоколи для лікування пацієнтів з коронавірусною інфекцією. Метою стало створення протоколів ведення пацієнтів, що включали б лікарські засоби, які використовуються тривалий час, мають добре встановлені профілі безпеки, довели свою ефективність і були б доступні за ціною.

Першим став протокол MATH+ для стаціонарного лікування пацієнтів, які перебувають на апаратах ШВЛ. З ростом кількості випадків COVID-19, лікувалися амбулаторно, був розроблений протокол I-MASK +. Зараз ці протоколи переведені на 24 мови. Протоколи регулярно оновлюються.

Нагадаємо, професор Пол Марік, автор Вірджинського протоколу лікування COVID-19, який став основою для порятунку життів мільйонів хворих в різних країнах світу, розповів про головні уроки пандемії коронавірусу для людства.