Голубовская рассказала, что создатель протокола лечения COVID-19 подвергается преследованиям и угрозам

Цитата

“Недавно на наше приглашение выступить с лекцией мы получили ответ от профессора, одного из авторов вирджинского протокола всем вам известного Пола Марика о том, что он с коллегами подвергается преследованиям и прямым угрозам, как и многие его коллеги. Напомню, что Марик создал протокол лечения COVID-19, где фигурировали гормоны, инициировал с единомышленниками слушания по этому поводу в Сенате США ещё в то время, когда они не рекомендовались международными институтами. Чем спасли огромное количество людей во всем мире (сейчас — золотой стандарт при развитии дыхательной недостаточности)”, — написала Голубовская.

Детали

Голубовская также опубликовала перевод статьи журнала Nature об угрозах в адрес медиков и исследователей коронавируса. Добавим, что протокол профессора Марика лёг и в основу украинских протоколов лечения COVID-19.

Дополнение

Доктор Марик — глава отдела легочной медицины и реанимации Медицинской школы Восточной Вирджинии.

С началом пандемии COVID-19 занялся проблемами лечения коронавирусной инфекции. В январе 2020 года создал протокол стационарного лечения COVID-19. Установка получила название EVMS и была основана на собственном методе лечения сепсиса, так называемом “коктейли Марика”, включающий введение гидрокортизона, аскорбиновой кислоты и тиамина.

В 2020 году стал основателем и возглавил Альянс борьбы с COVID-19 — FLCCC (Front Line COVID-19 Critical Care Alliance), который разрабатывает протоколы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Целью стало создание протоколов ведения пациентов, включали бы лекарственные средства, которые используются длительное время, имеют хорошо предустановленные профили безопасности, доказали свою эффективность и были бы доступны по цене.

Первым стал протокол MATH + для стационарного лечения пациентов, находящихся на аппаратах ИВЛ. С ростом количества случаев COVID-19, лечились амбулаторно, был разработан протокол I-MASK +. Сейчас эти протоколы переведены на 24 языка. Протоколы регулярно обновляются.

Напомним, профессор Пол Марик, автор Вирджинского протокола лечения COVID-19, который стал основой для спасения жизней миллионов больных в разных странах мира, рассказал о главных уроках пандемии коронавируса для человечества.