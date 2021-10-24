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Пандемія COVID-19 спровокувала атаки на вчених. Їм загрожують смертю і зґвалтуванням

Київ • УНН

 • 26532 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Вчені по всьому світу піддавалися образам, погрозам смертю, зґвалтування і фізичною розправою за обговорення COVID-19. Про е те УНН повідомляє з посиланням на журналу Nature.

Пандемія COVID-19 спровокувала атаки на вчених. Їм загрожують смертю і зґвалтуванням

Деталі

З 321 вченого, 15% заявили, що їм погрожували смертю, а 22% отримували погрози фізичною або сексуальним насильством в результаті їхньої участі в публічному обговоренні пандемії COVID-19. Лише 30% не зазнавали переслідувань і погроз.

Деякі вчені заявили, що їхній роботодавець отримав скарги на них або що їхня домашня адреса була розкрита в Інтернеті. Шість вчених заявили, що зазнали фізичного нападу.

Дві третини опитаних вчених заявили, що у них був негативний досвід після того, як вони з’явилися у ЗМІ. Вчені розповіли, як вони були стурбовані і налякані, а в деяких випадках переставали публічно ділитися своєю думкою після того, як зазнали переслідувань і залякування.

“Деякі гучні приклади домагань добре задокументовані. Ентоні Фаучі, голові Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США, був призначений особистий охоронець після того, як йому і його родині погрожували смертю”, — говориться в статті.

Німецький вірусолог Крістіан Дростен отримав посилку з флаконом з рідиною з позначкою “позитивний результат” і запискою, в якій йому пропонувалося випити її. В одному екстраординарному випадку бельгійський вірусолог Марк Ван Ранст і його сім’я були поміщені в конспіративну квартиру, коли військовий снайпер втік, залишивши записку, в якій виклав свої наміри атакувати вірусологів.

Лікар-інфекціоніст Крутіка Куппаллі у вересні 2020 роки пропрацювала на новій роботі всього тиждень, коли їй подзвонили додому і пригрозили вбити. Уже кілька місяців вона бореться зі зловживаннями в Інтернеті після того, як дала гучні інтерв’ю ЗМІ про COVID-19 і свідчення перед комітетом Конгресу США про те, як провести безпечні вибори під час пандемії. Вона зверталася в поліцію, але ніяких дій не послідувало. Офіцер поліції, який відвідав Куппаллі, порадив їй придбати пістолет.

Повідомляється, що найбільш тригерними темами є вакцинація, питання ефективності таких препаратів, як івермектин і походження SARS-CoV-2.

Доповнення

Головний інфекціоніст, заслужений лікар Ольга Голубовська розповіла, що автор Вірджинського протоколу лікування COVID-19, професор Пол Марік з колегами зазнає переслідувань і прямих погроз.

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