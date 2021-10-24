Пандемия COVID-19 спровоцировала атаки на ученых. Им угрожают смертью и изнасилованием

Детали

Из 321 ученого, 15% заявили, что им угрожали смертью, а 22% получали угрозы физическим или сексуальным насилием в результате их участия в публичном обсуждении пандемии COVID-19. Лишь 30% не подвергались преследованиям и угрозам.

Некоторые ученые заявили, что их работодатель получил жалобы на них или что их домашний адрес был раскрыт в Интернете. Шесть ученых заявили, что подверглись физическому нападению.

Две трети опрошенных ученых заявили, что у них был негативный опыт после того, как они появились в СМИ. Ученые рассказали, как они были обеспокоены и напуганы, а в некоторых случаях переставали публично делиться своим мнением после того, как испытали преследования и запугивание.

“Некоторые громкие примеры домогательств хорошо задокументированы. Энтони Фаучи, главе Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, был назначен личный охранник после того, как ему и его семье угрожали смертью”, — говориться в статье.

Немецкий вирусолог Кристиан Дростен получил посылку с флаконом с жидкостью с пометкой “положительный результат” и запиской, в которой ему предлагалось выпить ее. В одном экстраординарном случае бельгийский вирусолог Марк Ван Ранст и его семья были помещены в конспиративную квартиру, когда военный снайпер сбежал, оставив записку, в которой изложил свои намерения атаковать вирусологов.

Врач-инфекционист Крутика Куппалли в сентябре 2020 года проработала на новой работе всего неделю, когда ей позвонили домой и пригрозили убить. Уже несколько месяцев она борется с злоупотреблениями в Интернете после того, как дала громкие интервью СМИ о COVID-19 и показания перед комитетом Конгресса США о том, как провести безопасные выборы во время пандемии. Она обращалась в полицию, но никаких действий не последовало. Офицер полиции, который посетил Куппалли, посоветовал ей приобрести пистолет.

Сообщается, что самыми триггерными темами являются вакцинация, вопрос эффективности таких препаратов, как ивермектин и происхождение SARS-CoV-2.

Дополнение

Главный инфекционист, заслуженный врач Ольга Голубовская рассказала, что автор Вирджинского протокола лечения COVID-19, профессор Пол Марик с коллегами подвергается преследованиям и прямым угрозам.