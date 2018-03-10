Більше 280 авто зібрались у чергах на КПВВ на Донбасі

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Сьогодні вранці в контрольних пунктах на лінії розмежування на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: “Майорське” — 40/60; “Мар’їнка” — 30/25; “Новотроїцьке” — 40/40; “Гнутове” — 30/20, передає УНН із посиланням на прес-службу ДПСУ.

Як повідомили у прес-службі ДПСУ, учора в контрольних пунктах в’їзду-виїзду фіксувалося певне збільшення пасажиро-транспортного потоку у порівнянні з попереднім днем.

Загалом, за даними прикордонників, лінію розмежування перетнули 18,9 тисяч осіб та 2,6 тисячі транспортних засобів: “Майорське” — 4200 осіб та 550 транспортних засобів; “Мар’їнка” — 4685 осіб та 945 транспортних засобів; “Новотроїцьке” — 3285 осіб та 710 транспортних засобів; “Гнутове” — 1365 осіб та 400 транспортних засобів; “Станиця Луганська” — 5330 осіб.

Як повідомляв УНН, минулої доби лінію розмежування в зоні АТО перетнули 16,7 тисячі осіб та 2,8 тисячі автомобілів.

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