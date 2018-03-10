Более 280 авто собрались в очередях на КПВВ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Сегодня утром в контрольных пунктах на линии разграничения на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 40/60; "Марьинка" - 30/25; "Новотроицкое" - 40/40; "Гнутово" - 30/20, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, вчера в контрольных пунктах въезда-выезда фиксировалось некоторое увеличение пассажиро-транспортного потока по сравнению с предыдущим днем.
Всего, по данным пограничников, линию разграничения пересекли 18 900 человек и 2,6 тысячи транспортных средств: "Майорское" - 4200 человек и 550 транспортных средств; "Марьинка" - 4685 человек и 945 транспортных средств; "Новотроицкое" - 3285 человек и 710 транспортных средств; "Гнутово" - 1365 человек и 400 транспортных средств; "Станица Луганская" - 5330 человек.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки линию разграничения в зоне АТО пересекли 16,7 тысячи человек и 2,8 тысячи автомобилей.