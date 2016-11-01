Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери в зоні АТО за тиждень
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили військові сапери за минулий тиждень в АТО. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.
“Військові сапери в районі проведення АТО за минулий тиждень очистили від мін близько 2 гектарів місцевості, знешкодивши 234 вибухонебезпечних предметів”, — сказав О.Чорнобай.
За його словами, майже 126 тисяч 900 мінно-вибухових пристроїв знешкодили та 2 тисячі 678 гектарів території у Донецькій та Луганській областях очистили від вибухонебезпечних предметів інженерно-саперні підрозділи ЗСУ з початку антитерористичної операції.