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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери в зоні АТО за тиждень

Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери в зоні АТО за тиждень

Київ • УНН

 • 5914 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили військові сапери за минулий тиждень в АТО. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України Олексій Чорнобай, передає кореспондент УНН.

“Військові сапери в районі проведення АТО за минулий тиждень очистили від мін близько 2 гектарів місцевості, знешкодивши 234 вибухонебезпечних предметів”, — сказав О.Чорнобай.

За його словами, майже 126 тисяч 900 мінно-вибухових пристроїв знешкодили та 2 тисячі 678 гектарів території у Донецькій та Луганській областях очистили від вибухонебезпечних предметів інженерно-саперні підрозділи ЗСУ з початку антитерористичної операції.

Українські Національні Новини

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