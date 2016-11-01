Более 200 взрывоопасных предметов обезвредили саперы в зоне АТО за неделю

"Военные саперы в районе проведения АТО за неделю очистили от мин около 2 гектаров местности, обезвредив 234 взрывоопасных предметов", - сказал А.Чорнобай.

По его словам, почти 126 тысяч 900 минно-взрывных устройств обезвредили и 2 тысячи 678 гектаров территории в Донецкой и Луганской областях очистили от взрывоопасных предметов инженерно-саперные подразделения ВСУ с начала антитеррористической операции.