Більше 200 млн грн виділили на програми для зниження вартості комуналки для киян

“Київ розробив вісім програм, що дають змогу зекономити на опаленні, гарячій і холодній воді. У першу чергу, це програма встановлення лічильників, в тому числі відновлення роботи пошкоджених і вкрадених приладів обліку. На неї цього року буде витрачено 26,8 млн грн. Програма „70/30%“, у рамках якої міська влада сплачує житловим будинкам 70% вартості капремонту або термомодернізації. Ідеться про встановлення, заміну вікон і дверей, утеплення стін. На неї спрямовано 40 млн грн”, — повідомив він.

Окрім того, за словами П.Пантелеєва, на відшкодування 30% вартості держкредитів на енергозбереження Київ виділив 4 млн грн.

“Ми запровадили програму безкоштовного встановлення квартирних лічильників соціально незахищеним громадянам, на що піде 10 млн грн. На індивідуальні теплові пункти, що дають змогу скоротити споживання теплоенергії на 25-30% буде направлено 35 млн грн, ще 10 млн грн піде на капремонт систем гарячого водопостачання, що дозволить нам вирішити проблему недостатньої температури опалення в деяких квартирах будинку”, — зазначив заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелеєва, окремої уваги заслуговує питання ремонту теплових мереж, на які місто виділяє кошти вперше за багато років.

“Рівень теплових втрат напряму впливає на розмір тарифів на тепло, тому вже цього року ми виділяємо 66 млн грн на ремонт найбільш аварійних ділянок трубопроводів”, — пояснив заступник голови КМДА.

Віт також назвав одним із заходів соціально-комунального пакету капремонт і будівництво бюветів, на які цього року спрямують 12 млн грн.

“Безкоштовна, але якісна й корисна вода з бюветів є необхідною альтернативою водопровідній воді. Адже в такий скрутний час не всі родини можуть дозволити собі купувати питну воду, а вода з міських артезіанських свердловин є чистою і навіть лікувальною”, — зазначив П.Пантелеєв.

Він вважає, що зазначені заходи допоможуть значно скоротити витрати киян на комунальні послуги.

“Як свідчить практика виконання таких робіт в останні два роки в деяких багатоповерхівках столиці, вартість тепло- й електроспоживання може знизитися на 50%, тому і платитимуть мешканці за послуги вполовину менше”, — запевнив він.