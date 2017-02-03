Более 200 млн грн выделили на программы для снижения стоимости коммуналки для киевлян

"Киев разработал восемь программ, позволяющих сэкономить на отоплении, горячей и холодной воде. В первую очередь, это программа установки счетчиков, в том числе восстановление работы поврежденных и украденных приборов учета. На нее в этом году будет потрачено 26,8 млн грн. Программа "70/30%", в рамках которой власть платит жилым домам 70% стоимости капремонта или термомодернизации. Речь идет об установлении, замене окон и дверей, утеплении стен. На нее направлено 40 млн грн", - сообщил он.

Кроме того, по словам П.Пантелеева, на возмещение 30% стоимости госкредитов на энергосбережение Киев выделил 4 млн грн.

"Мы ввели программу бесплатной установки квартирных счетчиков социально незащищенным гражданам, на что уйдет 10 млн грн. На индивидуальные тепловые пункты, позволяющие сократить потребление теплоэнергии на 25-30% будет направлено 35 млн грн, еще 10 млн грн пойдет на капремонт систем горячего водоснабжения, что позволит нам решить проблему недостаточной температуры отопления в некоторых квартирах дома", - отметил заместитель главы КГГА.

По словам Петра Пантелеева, отдельного внимания заслуживает вопрос ремонта тепловых сетей, на которые город выделяет средства впервые за много лет.

"Уровень тепловых потерь напрямую влияет на размер тарифов на тепло, поэтому уже в этом году мы выделяем 66 млн грн на ремонт наиболее аварийных участков трубопроводов", - пояснил заместитель главы КГГА.

Он также назвал одной из мер социально-коммунального пакета капремонт и строительство бюветов, на которые в этом году пойдут 12 млн грн.

"Бесплатная, но качественная и полезная вода из бюветов является необходимой альтернативой водопроводной воде. Ведь в такое трудное время не все семьи могут позволить себе покупать питьевую воду, а вода из городских артезианских скважин является чистой и даже лечебной", - отметил П.Пантелеев.

Он считает, что указанные меры помогут значительно сократить расходы киевлян на коммунальные услуги.

"Как показывает практика выполнения таких работ в последние два года в некоторых многоэтажках столицы, стоимость тепло- и электропотребления может снизиться на 50%, поэтому и платить жители за услуги будут вполовину меньше", - заверил он.