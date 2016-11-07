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Більше 1 тис. автомобілів застрягли у чергах на кордоні з Польщею - ДПСУ

Більше 1 тис. автомобілів застрягли у чергах на кордоні з Польщею - ДПСУ

Київ • УНН

 • 6599 перегляди

КИЇВ. 7 листопада. УНН. Станом на 8:00 понеділка на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стоять 1060 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.

Зокрема, 300 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску "Устилуг - Зосін", ще 210 - у ПП "Ягодин-Дорогуськ" на Волині.

У Львівській області у ПП "Шегині - Медика" своєї черги очікували ще 50 автівок, у ПП "Угринів - Долгобичув" - 100, у ПП "Краковець - Корчова" - 40, у ПП "Грушів - Будомєж" - 120, у ПП "Смільниця - Кросценко" - 40, у ПП "Рава-Руська - Гребенне" - 200 автомобілів.

Окрім того, на кордоні з Угорщиною у ПП "Лужанка - Берегшурань" перебувало 10 автомобілів, у ПП "Вилок - Тісабеч" - ще 15 автівок.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 8:00 не зафіксовано.

Українські Національні Новини

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