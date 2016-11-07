Более 1 тыс. автомобилей застряли в очередях на границе с Польшей - ГПСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. По состоянию на 8:00 понедельника на границе Украины и Польши в восьми пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стоят 1060 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 300 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 210 - в ПП "Ягодин-Дорогуск" в Волынской области.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 50 машин, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 100, в ПП "Краковец - Корчева" - 40, в ПП "Грушев - Будомеж" - 120, в ПП "Смильница - Кросценко" - 40, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 200 автомобилей.
Кроме того, на границе с Венгрией в ПП "Лужанка - Берегшурань" находилось 10 автомобилей, в ПП "Вилок - Тисабеч" - еще 15 машин.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 8:00 не зафиксировано.