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Білоруського опозиціонера М.Статкевича звільнили із СІЗО КДБ

Білоруського опозиціонера М.Статкевича звільнили із СІЗО КДБ

Київ • УНН

 • 10433 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Родичі білоруського опозиційного діяча Миколи Статкевича, який пропав 24 березня, стверджують, що він звільнений із СІЗО Комітету державної безпеки, передає УНН із посиланням на ВВС .

Як повідомив у Facebook пасинок опозиціонера Юрась Адамович, М.Статкевич перебував у СІЗО з п’ятниці і зараз він уже вдома.

Раніше в КДБ Білорусі заявляли, що нічого не знають про місцезнаходження М.Статкевича. Тепер там не підтверджують, що останні кілька днів опозиціонер перебував у СІЗО.

М.Статкевич зник напередодні Дня Волі, в який він мав очолити черговий “Марш розсерджених білорусів” у Мінську.

Як повідомляв УНН, у суботу і неділю в білоруській столиці пройшли протестні акції. У них брали участь не менш ніж півтори тисячі осіб. Кілька сотень демонстрантів були затримані міліцією. У правозахисному центрі “Весна” повідомляли про 700 затриманих.

На початку 1990-х років М.Статкевич був активним учасником руху за незалежність Білорусі. Він заснував і з 1991 по 1995 рік очолював “Білоруське об’єднання військових”.

На виборах 2010 року М.Статкевич був одним із кандидатів у президенти. Після виборів його засудили до шести років в’язниці за організацію масових заворушень. Улітку 2015 року президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував М.Статкевича, хоча сам він просити про помилування відмовлявся.

У 2016 році М.Статкевич разом із кількома іншими відомими політиками створив “Білоруський національний конгрес” (БНК).

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