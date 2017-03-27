Білоруського опозиціонера М.Статкевича звільнили із СІЗО КДБ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Родичі білоруського опозиційного діяча Миколи Статкевича, який пропав 24 березня, стверджують, що він звільнений із СІЗО Комітету державної безпеки, передає УНН із посиланням на ВВС .
Як повідомив у Facebook пасинок опозиціонера Юрась Адамович, М.Статкевич перебував у СІЗО з п’ятниці і зараз він уже вдома.
Раніше в КДБ Білорусі заявляли, що нічого не знають про місцезнаходження М.Статкевича. Тепер там не підтверджують, що останні кілька днів опозиціонер перебував у СІЗО.
М.Статкевич зник напередодні Дня Волі, в який він мав очолити черговий “Марш розсерджених білорусів” у Мінську.
Як повідомляв УНН, у суботу і неділю в білоруській столиці пройшли протестні акції. У них брали участь не менш ніж півтори тисячі осіб. Кілька сотень демонстрантів були затримані міліцією. У правозахисному центрі “Весна” повідомляли про 700 затриманих.
На початку 1990-х років М.Статкевич був активним учасником руху за незалежність Білорусі. Він заснував і з 1991 по 1995 рік очолював “Білоруське об’єднання військових”.
На виборах 2010 року М.Статкевич був одним із кандидатів у президенти. Після виборів його засудили до шести років в’язниці за організацію масових заворушень. Улітку 2015 року президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував М.Статкевича, хоча сам він просити про помилування відмовлявся.
У 2016 році М.Статкевич разом із кількома іншими відомими політиками створив “Білоруський національний конгрес” (БНК).