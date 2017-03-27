Белорусского оппозиционера Н.Статкевича освободили из СИЗО КГБ

Как сообщил в Facebook пасынок оппозиционера Юрась Адамович, Н.Статкевич находился в СИЗО с пятницы и сейчас он уже дома.

Ранее в КГБ Беларуси заявляли, что ничего не знают о местонахождении Н.Статкевича. Теперь там не подтвердждают, что последние несколько дней оппозиционер находился в СИЗО.

Н.Статкевич исчез накануне Дня Воли, в который он должен был возглавить очередной “Марш рассерженных белорусов” в Минске.

Как сообщал УНН, в субботу и воскресенье в белорусской столице прошли протестные акции. В них принимали участие не менее полутора тысяч человек. Несколько сотен демонстрантов были задержаны милицией. В правозащитном центре “Весна” сообщали о 700 задержанных.

В начале 1990-х годов Н.Статкевич был активным участником движения за независимость Беларуси. Он основал и с 1991 по 1995 год возглавлял “Белорусское объединение военных”.

На выборах 2010 года Н.Статкевич был одним из кандидатов в президенты. После выборов его приговорили к шести годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Летом 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Н.Статкевича, хотя сам он просить о помиловании отказывался.

В 2016 году Н.Статкевич вместе с несколькими другими известными политиками создал “Белорусский национальный конгресс” (БНК).