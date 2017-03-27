Белорусского оппозиционера Н.Статкевича освободили из СИЗО КГБ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Родственники белорусского оппозиционного деятеля Николая Статкевича, который пропал 24 марта, утверждают, что он освобожден из СИЗО Комитета государственной безопасности, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Как сообщил в Facebook пасынок оппозиционера Юрась Адамович, Н.Статкевич находился в СИЗО с пятницы и сейчас он уже дома.
Ранее в КГБ Беларуси заявляли, что ничего не знают о местонахождении Н.Статкевича. Теперь там не подтвердждают, что последние несколько дней оппозиционер находился в СИЗО.
Н.Статкевич исчез накануне Дня Воли, в который он должен был возглавить очередной “Марш рассерженных белорусов” в Минске.
Как сообщал УНН, в субботу и воскресенье в белорусской столице прошли протестные акции. В них принимали участие не менее полутора тысяч человек. Несколько сотен демонстрантов были задержаны милицией. В правозащитном центре “Весна” сообщали о 700 задержанных.
В начале 1990-х годов Н.Статкевич был активным участником движения за независимость Беларуси. Он основал и с 1991 по 1995 год возглавлял “Белорусское объединение военных”.
На выборах 2010 года Н.Статкевич был одним из кандидатов в президенты. После выборов его приговорили к шести годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Летом 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Н.Статкевича, хотя сам он просить о помиловании отказывался.
В 2016 году Н.Статкевич вместе с несколькими другими известными политиками создал “Белорусский национальный конгресс” (БНК).