Белорусского оппозиционера Н.Статкевича освободили из СИЗО КГБ

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 33027 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 102677 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 118112 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 177040 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 129438 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 124514 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 117070 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106465 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107509 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103905 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Белорусского оппозиционера Н.Статкевича освободили из СИЗО КГБ

Белорусского оппозиционера Н.Статкевича освободили из СИЗО КГБ

Киев  •  УНН

 • 10432 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Родственники белорусского оппозиционного деятеля Николая Статкевича, который пропал 24 марта, утверждают, что он освобожден из СИЗО Комитета государственной безопасности, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Как сообщил в Facebook пасынок оппозиционера Юрась Адамович, Н.Статкевич находился в СИЗО с пятницы и сейчас он уже дома.

Ранее в КГБ Беларуси заявляли, что ничего не знают о местонахождении Н.Статкевича. Теперь там не подтвердждают, что последние несколько дней оппозиционер находился в СИЗО.

Н.Статкевич исчез накануне Дня Воли, в который он должен был возглавить очередной “Марш рассерженных белорусов” в Минске.

Как сообщал УНН, в субботу и воскресенье в белорусской столице прошли протестные акции. В них принимали участие не менее полутора тысяч человек. Несколько сотен демонстрантов были задержаны милицией. В правозащитном центре “Весна” сообщали о 700 задержанных.

В начале 1990-х годов Н.Статкевич был активным участником движения за независимость Беларуси. Он основал и с 1991 по 1995 год возглавлял “Белорусское объединение военных”.

На выборах 2010 года Н.Статкевич был одним из кандидатов в президенты. После выборов его приговорили к шести годам тюрьмы за организацию массовых беспорядков. Летом 2015 года президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал Н.Статкевича, хотя сам он просить о помиловании отказывался.

В 2016 году Н.Статкевич вместе с несколькими другими известными политиками создал “Белорусский национальный конгресс” (БНК).

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