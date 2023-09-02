білорусь заявила, що військовий вертоліт Польщі порушив її повітряний простір
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прикордонний комітет білорусі заявив про нібито порушення кордонів країни військовим вертольотом Польщі, пише УНН.
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“Вдень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію білорусі, а потім повернувся назад.
Доповнення
Міністерство закордонних справ білорусі заявило, що "у зв'язку із зафіксованим фактом порушення державного кордону республіки білорусь вертольотом польських Збройних сил 1 вересня 2023 року до МЗС білорусі викликано тимчасового повіреного у справах Польщі у білорусі Войцеха Філімоновича".
Також додали, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту". А про результати розслідування та причини інциденту мають повідомити білоруську сторону. Ба більше у МЗС наголосили, що звернули увагу тимчасового повіреного "на неприпустимість порушення державного кордону білорусь" і висловили "наполегливе прохання до Варшави вжити заходів, щоб виключити подібні інциденти в майбутньому".
Нагадаємо
Наприцінці серпня на кордоні з білоруссю на українській стороні вибухнули міни, через що пошкоджено залізницю.