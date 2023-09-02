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білорусь заявила, що військовий вертоліт Польщі порушив її повітряний простір

білорусь заявила, що військовий вертоліт Польщі порушив її повітряний простір

Київ • УНН

 • 996331 перегляди

КИЇВ. 2 вересня. УНН. Прикордонний комітет білорусі заявив про нібито порушення кордонів країни військовим вертольотом Польщі, пише УНН.

Цитата 

“Вдень 1 вересня білоруські прикордонники зафіксували порушення повітряного простору білорусі з боку Польщі у Берестовицькому районі Гродненської області”, - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що польський військовий гелікоптер Мі-24 на гранично малій висоті перетнув державний кордон, залетів на глибину до 1200 метрів на територію білорусі, а потім повернувся назад.

Доповнення 

Міністерство закордонних справ білорусі заявило, що "у зв'язку із зафіксованим фактом порушення державного кордону республіки білорусь вертольотом польських Збройних сил 1 вересня 2023 року до МЗС білорусі викликано тимчасового повіреного у справах Польщі у білорусі Войцеха Філімоновича".

Також додали, що вимагають від польської сторони "відповідних роз'яснень і проведення ретельного розслідування інциденту". А про результати розслідування та причини інциденту мають повідомити білоруську сторону. Ба більше у МЗС наголосили, що звернули увагу тимчасового повіреного "на неприпустимість порушення державного кордону білорусь" і висловили "наполегливе прохання до Варшави вжити заходів, щоб виключити подібні інциденти в майбутньому".

Нагадаємо

Наприцінці серпня на кордоні з білоруссю на українській стороні вибухнули міни, через що пошкоджено залізницю.

Українські Національні Новини

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