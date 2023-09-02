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Беларусь заявила, что военный вертолет Польши нарушил ее воздушное пространство

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Пограничный комитет беларуси заявил о якобы нарушении границ страны военным вертолетом Польши, пишет УНН.

Цитата 

“Днем 1 сентября белорусские пограничники зафиксировали нарушение воздушного пространства беларуси со стороны Польши в Берестовичском районе Гродненской области”, - говорится в сообщении. 

Отмечается, что польский военный вертолет Ми-24 на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию беларуси, а затем вернулся обратно.

Дополнение 

Министерство иностранных дел беларуси заявило, что "в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы республики беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 года в МИД беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в беларуси Войцех Филимонович".

Также добавили, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента". А о результатах расследования и причинах инцидента должны сообщить белорусской стороне. Более того, в МИД отметили, что обратили внимание временного поверенного "на недопустимость нарушения государственной границы Беларуси" и выразили "настоятельную просьбу к Варшаве принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем".

Напомним

В конце августа на границе с беларусью на украинской стороне взорвались мины, из-за чего повреждена железная дорога.

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