Білорусь продовжить постачання електроенергії в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Україну з Білорусі постачатимуть електроенергію в межах підписаного на листопад контракту. Про це повідомило "Белэнерго", інформує УНН.
Деталі
"Білорусь продовжує постачання електроенергії до України в межах підписаного на листопад контракту", — ідеться у повідомленні.
Вказано, що експорт здійснюється згідно із зазначеними у контракті зобов'язаннями.
"Лист ГПО "Белэнерго" про зміну умов співпраці було надіслано на адресу конкретних компаній, яким постачання електроенергії у листопаді 2021 року не заплановано", — додали у компанії.
Контекст
25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом “ДТЕК Західенерго”.
Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна була з’явитися з 1 листопада. Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Згодом її продовжили ще на місяць.
На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою. А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ — після рішення ОАСК, що скасував відповідну заборону.
Однак, 30 жовтня стало відомо, що імпорту електроенергії з Російської Федерації і Білорусі з 1 листопада не буде.
А вже 6 листопада Білорусь повідомила, що відновила постачання електроенергії в Україну, які здійснюватимуться протягом листопада.
При цьому 8 листопада повідомлялося, що білоруська енергетична компанія ГПО "Белэнерго" з листопада 2021 року не постачатиме електроенергію в Україну.
Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.