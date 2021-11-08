Білорусь відмовилась постачати електроенергію в Україну

Кошарна опублікувала скан-копію відповідного документа з авторством генерального директора білоруського державного виробничого об'єднання Павла Дрозда.

Цитата

""Белэнерго" повідомляє, що з листопада 2021 року постачання електронної енергії в ОЕС України на основі раніше укладених рамкових контрактів не здійснюватиметься. Укладання нових рамкових контрактів також не планується", - йдеться в листі.

Відповідний лист отримали українські компанії-учасники ринку електричної енергії.

Кошарна зазначила, що лист датований сьогоднішньою датою й попри те, що імпорт Білорусі 8 листопада відбувається, надалі його вже не буде.

"Лист від сьогодні, на ньому є дата. Сьогодні здійснюються, завтра вже не буде", - пояснила Кошарна.

Доповнення

З 6 листопада Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну, які здійснюватимуться протягом листопада.

Постачання електроенергії з Білорусі здійснювалося 2 листопада в рамках договору через ситуацію на енергоблоках теплових електростанцій. Орієнтовний обсяг аварійної допомоги складає близько 3 500 МВт·год.

Контекст

25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом “ДТЕК Західенерго”. Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна з’явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року.

Пізніше його продовжили ще на місяць.

На тлі можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.

А вже 30 жовтня Укренерго повідомило, що відновить електронні аукціони на доступ до міждержавних електромереж, що може дозволити в тому числі імпорт електроенергії з Білорусі та РФ — після рішення ОАСК, скасував відповідну заборону.

Це відбувається на тлі невиконання плану накопичення вугілля на ТЕС для виробництва електроенергії в Україні.