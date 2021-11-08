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Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Белорусская энергетическая компания ГПО "Белэнерго" проинформировала своих партнеров, что начиная с ноября 2021 года не будет поставлять электроэнергию в Украину. Об этом сообщила член коллегии Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, эксперт по вопросам энергетики Ольга Кошарная на своей странице в Facebook, передает УНН.

Беларусь отказалась поставлять электроэнергию в Украину

Кошарная опубликовала скан-копию соответствующего документа с авторством генерального директора Белорусского государственного производственного объединения Павла Дрозда.

Цитата

""Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электронной энергии в ОЭС Украины на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будет. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется", - говорится в письме.

Соответствующее письмо получили украинские компании-участники рынка электрической энергии.

Кошарная отметила, что письмо датировано сегодняшней датой и несмотря на то, что импорт Беларуси 8 ноября происходит, в дальнейшем его уже не будет.

"Письмо от сегодня, на нем есть дата. Сегодня осуществляются, завтра уже не будет", - пояснила Кошарная.

Дополнение

С 6 ноября Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, которые будут осуществляться в течение ноября.

Поставка электроэнергии из Беларуси осуществлялась 2 ноября в рамках договора из-за ситуации на энергоблоках тепловых электростанций. Ориентировочный объем аварийной помощи составляет около 3 500 МВт·ч.

Контекст

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси за решения суда по иску “ДТЭК Западэнерго”. Возможность возобновления импорта из этих стран должна появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЕКП одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года.

Позже его продлили еще на месяц.

На фоне восстановления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным сечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября Укрэнерго сообщило, что восстановит электронные аукционы на доступ к межгосударственным электросетям, что может позволить в том числе импорт электроэнергии из Беларуси и РФ — после решения ОАСК отменить соответствующий запрет.

Это происходит на фоне невыполнения плана накопления угля на ТЭС для производства электроэнергии в Украине.

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