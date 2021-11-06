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З сьогоднішнього дня Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

Київ • УНН

 • 34859 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Відсьогодні Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну, які здійснюватимуться протягом листопада. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Міненерго Білорусі.

З сьогоднішнього дня Білорусь відновила постачання електроенергії в Україну

Цитата

“Білоруська електроенергія почала надходити в українську енергосистему 6 листопада. Відповідно до підписаного контракту, поставки будуть здійснюватися протягом листопада”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що графік поставок сформований білоруською стороною з урахуванням наявних технічних можливостей: режимів роботи енергосистеми і потужностей генеруючого обладнання.

Контекст

25 жовтня стало відомо, що Укренерго скасувало аукціон на імпорт електроенергії з РФ і Білорусі через рішення суду за позовом “ДТЕК Західенерго”. Можливість відновлення імпорту з цих країн повинна була з’явитися з 1 листопада.

Так, 26 травня НКРЕКП схвалило заборону на імпорт електроенергії з Білорусі та Російської Федерації до 1 жовтня 2021 року. Пізніше її продовжили ще на місяць.

На фоні можливості відновлення імпорту електроенергії з РФ і Білорусі 1 листопада, днями відбувся місячний аукціон на доступ до міждержавних перетинів, однак, за резервною процедурою.

А вже 30 жовтня стало відомо, що імпорту електроенергії з Російської Федерації і Білорусі з 1 листопада не буде.

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