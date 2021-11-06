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С сегодняшнего дня Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Киев • УНН

 • 34859 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. С сегодняшнего дня Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину, которые будут осуществляться в течение ноября. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси.

С сегодняшнего дня Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Цитата

“Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября”, — говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что график поставок сформирован белорусской стороной с учетом имеющихся технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования.

Контекст

25 октября стало известно, что Укрэнерго отменило аукцион на импорт электроэнергии из РФ и Беларуси из-за решения суда по иску “ДТЭК Западэнерго”. Возможность возобновления импорта из этих стран должна была появиться с 1 ноября.

Так, 26 мая НКРЭКУ одобрило запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Позже его продлили еще на месяц.

На фоне возможности возобновления импорта электроэнергии из РФ и Беларуси 1 ноября, на днях состоялся месячный аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям, однако, по резервной процедуре.

А уже 30 октября стало известно, что импорта электроэнергии из Российской Федерации и Беларуси с 1 ноября не будет.

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