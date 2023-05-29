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білорусь отримала нову партію С-400 від рф - розмістили у мінській області

білорусь отримала нову партію С-400 від рф - розмістили у мінській області

Київ • УНН

 • 503884 перегляди

КИЇВ. 29 травня. УНН. росія передала білорусі ще один комплект зенітного ракетного комплексу С-400. Привезли його у 25-й ракетний арсенал у мінській області, повідомляє “Білоруський Гаюн” Telegram, пише УНН.

Деталі 

28 травня у другій половині дня ешелон, який перевозив ЗРК С-400, було помічено в районі колосового (столбцовський район, мінська область).

Після цього ешелон із ЗРК прибув на територію 25-го арсеналу ракетно-артилерійського озброєння (в/ч 25819), що розташований біля с. новоколосове (столбцовський район, мінська область), повідомляє “Білоруський Гаюн”. 

Найближчим часом комплекс заступить на бойове чергування.

Довідково 

С-400 ("Тріумф") - російська зенітна ракетна система великого і середнього радіуса дії, попередньо відома як С-300ПМ3.

ЗРК уражає сучасні та перспективні об'єкти повітряно-космічної атаки.

С-400 здатний нейтралізувати розвідувальні літаки, стратегічні й тактичні авіаційні апарати, тактичні й оперативно-тактичні балістичні ракети, а також балістичні ракети середньої дальності, гіперзвукові цілі, установки перешкод, а також літаки радіолокаційного дозору й наведення.

Нагадаємо 

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко зазначив, що за кілька місяців росія значно знизила кількість своїх військових у білорусі, заявив в ефірі національного телемарафону. 




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