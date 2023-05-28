росія за кілька місяців значно знизила кількість військових на території білорусі

Деталі

Він зазначив, що зараз кількості російських військових на території білорусі недостатньо для того, щоби розпочати нове вторгнення в Україну з північного напрямку.

Цитата

"Зараз кількість російських солдатів на території білорусі значно нижча, ніж це було кілька місяців тому. Раніше їх могло бути і 10, і 11 тисяч, зараз це кілька тисяч військовослужбовців", - розповів Демченко.

Він додав, що незважаючи на ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордон з білоруссю. Так, продовжується мінування для того, щоб не допустити прориву військової техніки ворога.

Доповнення

Як стало відомо, росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 4 червня.



