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росія за кілька місяців значно знизила кількість військових на території білорусі

росія за кілька місяців значно знизила кількість військових на території білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. За кілька місяців росія значно знизила кількість своїх військових у білорусі, заявив в ефірі національного телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, передає УНН.

Деталі

Він зазначив, що зараз кількості російських військових на території білорусі недостатньо для того, щоби розпочати нове вторгнення в Україну з північного напрямку.

Цитата

"Зараз кількість російських солдатів на території білорусі значно нижча, ніж це було кілька місяців тому. Раніше їх могло бути і 10, і 11 тисяч, зараз це кілька тисяч військовослужбовців", - розповів Демченко.

Він додав, що незважаючи на ситуацію, Україна продовжує зміцнювати кордон з білоруссю. Так, продовжується мінування для того, щоб не допустити прориву військової техніки ворога.

Доповнення

Як стало відомо, росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 4 червня.

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