россия за несколько месяцев значительно снизила количество военных на территории беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. За несколько месяцев россия значительно снизила количество своих военных в беларуси, заявил в эфире национального телемарафона представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.
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Он отметил, что сейчас количества российских военных на территории беларуси недостаточно для того, чтобы начать новое вторжение в Украину с северного направления.
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"Сейчас количество российских солдат на территории беларуси значительно ниже, чем это было несколько месяцев назад. Раньше их могло быть и 10, и 11 тысяч, сейчас это несколько тысяч военнослужащих", - рассказал Демченко.
Он добавил, что несмотря на ситуацию, Украина продолжает укреплять границу с беларусью. В частности, продолжается минирование для того, чтобы не допустить прорыва военной техники врага.
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Как стало известно, россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 4 июня.