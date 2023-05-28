россия за несколько месяцев значительно снизила количество военных на территории беларуси

Детали

Он отметил, что сейчас количества российских военных на территории беларуси недостаточно для того, чтобы начать новое вторжение в Украину с северного направления.

Цитата

"Сейчас количество российских солдат на территории беларуси значительно ниже, чем это было несколько месяцев назад. Раньше их могло быть и 10, и 11 тысяч, сейчас это несколько тысяч военнослужащих", - рассказал Демченко.

Он добавил, что несмотря на ситуацию, Украина продолжает укреплять границу с беларусью. В частности, продолжается минирование для того, чтобы не допустить прорыва военной техники врага.

Дополнение

Как стало известно, россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 4 июня.



