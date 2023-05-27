росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 4 червня
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. росія і білорусь продовжили військові навчання щонайменше до 4 червня, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", додаючи, що вони продовжуються вже близько 57 тижнів, передає УНН.
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"Чергове продовження навчань на білоруських полігонах, які йдуть з 29 квітня 2022 року. Загальна кількість продовжень склала 57 тижнів.
зс рб покращують навички, стають більш підготовленими до оборони, але, як і раніше, не готові до наступальних дій через відсутність реального бойового досвіду", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як свідчить графік проведення навчань на білоруських полігонах, 27-28 травня будуть вихідними для деяких полігонів, а інші продовжують працювати без перерви: "Доманово", "Лепельський" та "Обуз-Лісновський".
Загалом, продовження навчань на білоруських полігонах на даний момент виглядає так з 29 травня і до:
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- 227 загальновійськовий полігон "Борисівський" (Борисівський район) до 03.06;
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- Полігон "Гозький" 6 омбр. (Гродненський район) до 04.06;
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- Полігон "Брестський" 38 одшбр. (Брестський район) до 03.06;
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- Полігон "Осиповичський" 51 абр. (Осиповичський район) до 04.06;
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- 212-й авіаційний полігон "Німан" (Новогрудський район) до 02.06;
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- 230 загальновійськовий полігон "Обуз-Ліснівський" (Барановичський район) до 04.06;
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- 174 навчальний полігон ВПС та військ ППО "Доманова" (Івацевичський район) до 04.06;
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- Полігон "Лепельський" 19 омбр. (Лепельський район) до 04.06.
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Нагадаємо
Європейський Союз засуджує угоду між росією та білоруссю про дозвіл на розміщення російських ядерних боєголовок на території білорусі. Це крок, який призведе до "подальшої вкрай небезпечної ескалації", йдеться в заяві Верховного представника Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки.