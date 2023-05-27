россия и беларусь продлили военные учения как минимум до 4 июня

Цитата

"Очередное продолжение учений на белорусских полигонах, которые идут с 29 апреля 2022 года. Общее количество продлений составило 57 недель.

сс рб улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но по-прежнему не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта", - говорится в сообщении.

Детали

Как свидетельствует график проведения учений на белорусских полигонах, 27-28 мая будут выходными для некоторых полигонов, а другие продолжают работать без перерыва: "Доманово", "Лепельский" и "Обуз-Лесновский".

В общем, продолжение учений на белорусских полигонах на данный момент выглядит так с 29 мая и до:



227 общевойсковой полигон "Борисовский" (Борисовский район) до 03.06;



Полигон "Гожский" 6 омбр. (Гродненский район) до 04.06;



Полигон "Брестский" 38 одшбр. (Брестский район) до 03.06;



Полигон "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) до 04.06;



212-й авиационный полигон "Неман" (Новогрудский район) до 02.06;



230 общевойсковой полигон "Обуз-Лесновский" (Барановичский район) до 04.06;



174 учебный полигон ВВС и войск ПВО "Доманова" (Ивацевичский район) до 04.06;



Полигон "Лепельский" 19 омбр. (Лепельский район) до 04.06.



Напомним

Европейский Союз осуждает соглашение между россией и беларусью о разрешении на размещение российских ядерных боеголовок на территории Беларуси. Это шаг, который приведет к "дальнейшей крайне опасной эскалации", говорится в заявлении Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности.