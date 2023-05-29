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беларусь получила новую партию С-400 от рф - разместили в минской области

Киев • УНН

 • 503883 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. россия передала Беларуси еще один комплект зенитного ракетного комплекса С-400. Привезли его в 25-й ракетный арсенал в минской области, сообщает “Белорусский Гаюн” Telegram, пишет УНН.

Детали 

28 мая во второй половине дня эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе колосово (столбцовский район, минская область).

После этого эшелон с ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного возле с. новоколосово (столбцовский район, минская область), сообщает “Белорусский Гаюн”. 

В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.

Справочно 

С-400 ("Триумф") - российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, предварительно известная как С-300ПМ3.

ЗРК поражает современные и перспективные объекты воздушно-космической атаки.

С-400 способен нейтрализовать разведывательные самолеты, стратегические и тактические авиационные аппараты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели, установки помех, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения.

Напомним 

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что за несколько месяцев россия значительно снизила количество своих военных в беларуси, заявил в эфире национального телемарафона. 







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