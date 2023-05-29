беларусь получила новую партию С-400 от рф - разместили в минской области

Детали

28 мая во второй половине дня эшелон, перевозивший ЗРК С-400, был замечен в районе колосово (столбцовский район, минская область).

После этого эшелон с ЗРК прибыл на территорию 25-го арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), расположенного возле с. новоколосово (столбцовский район, минская область), сообщает “Белорусский Гаюн”.

В ближайшее время комплекс заступит на боевое дежурство.

Справочно

С-400 ("Триумф") - российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия, предварительно известная как С-300ПМ3.

ЗРК поражает современные и перспективные объекты воздушно-космической атаки.

С-400 способен нейтрализовать разведывательные самолеты, стратегические и тактические авиационные аппараты, тактические и оперативно-тактические баллистические ракеты, а также баллистические ракеты средней дальности, гиперзвуковые цели, установки помех, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения.

Напомним

Представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко отметил, что за несколько месяцев россия значительно снизила количество своих военных в беларуси, заявил в эфире национального телемарафона.













