Білий дім: Трамп визнає, що РФ втручалася у вибори в США

"Абсолютно. І президент визнав це кілька разів раніше. Він визнав це під час роботи перехідної адміністрації, він визнав це під час прес-конференції в Польщі, і він визнав це втретє на заході для преси в Польщі", - сказала С.Сандерс, відповідаючи на запитання, чи визнає Д.Трамп те, про що сказано в результатах розслідування спецпрокурора - що росіяни не лише намагалися втрутитися, але і втручалися і впливали на вибори в 2016 році.

"Він неодноразово висловлювався - я думаю, що одне з того, де ви, друзі, дуже заплуталися, і, схоже, це відбувається регулярно - президент не сказав, що Росія не втручається. Те, що він говорить, це - не вплинули, і це, звичайно ж, не допомогло в кампанії Трампа. Абсолютно ясно, що Росія втручалася у вибори. Також ясно, що це не вплинуло на вибори. І також ясно, що кампанія Трампа жодним чином не вступала в змову з росіянами в цьому процесі", - додала представник Білого дому.

Нагадаємо, спецпрокурор Роберт Мюллер звинуватив 13 російських громадян і три російських організації в проведенні незаконної кампанії "інформаційної війни" з метою вплинути на вибори на користь Д.Трампа. В обвинувальному висновку Р.Мюллера стверджується, що цю роботу вели базована в Санкт-Петербурзі компанія "Агентство інтернет-досліджень", що має зв'язки з Кремлем, 12 її співробітників і її фінансист.

У 37-сторінковому документі йдеться, що російські учасники змови хотіли координувати свої зусилля з працівниками виборчого штабу Д.Трампа. Однак спецпрокурор не звинуватив нікого зі штабу Д.Трампа в змові з росіянами.