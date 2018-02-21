Белый дом: Трамп признает, что РФ вмешивалась в выборы в США

"Абсолютно. И президент признал это несколько раз раньше. Он признал это во время работы переходной администрации, он признал это во время пресс-конференции в Польше, и он признал это в третий раз на мероприятии для прессы в Польше", - сказала С.Сандерс, отвечая на вопрос, признает ли Д.Трамп то, о чем сказано в результатах расследования спецпрокурора - что русские не только пытались вмешаться, но и вмешивались и влияли на выборы в 2016 году.

"Он неоднократно высказывался - я думаю, что одно из того, где вы, ребята, очень запутались, и, похоже, это происходит регулярно - президент не сказал, что Россия не вмешивается. То, что он говорит, это - не повлияло, и это, конечно же, не помогло в кампании Трампа. Совершенно ясно, что Россия вмешивалась в выборы. Также ясно, что это не повлияло на выборы. И также ясно, что кампания Трампа никоим образом не вступала в сговор с россиянами в этом процессе", - добавила представитель Белого дома.

Напомним, спецпрокурор Роберт Мюллер обвинил 13 российских граждан и три российских организации в проведении незаконной кампании "информационной войны" с целью повлиять на выборы в пользу Д.Трампа. В обвинительном заключении Р.Мюллера утверждается, что эту работу вели базирующаяся в Санкт-Петербурге компания "Агентство интернет-исследований", имеющая связи с Кремлем, 12 ее сотрудников и ее финансист.

В 37-страничном документе говорится, что российские участники сговора хотели координировать свои усилия с сотрудниками избирательного штаба Д.Трампа. Однако спецпрокурор не обвинил никого из штаба Д.Трампа в сговоре с россиянами.